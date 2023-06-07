МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Великобританию ожидает в 2023 году самая высокая инфляция среди стран "Большой семёрки", следует из опубликованного в среду экономического доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Путин спрогнозировал рост ВВП России в текущем году

По прогнозам ОЭСР, в 2023 году инфляция в Великобритании составит 6,9%. Это выше, чем в странах G7 на европейском континенте: в Италии ожидается инфляция в 6,4%, в Германии — 6,3%, а во Франции — 6,1%.

При этом в США этот показатель составит 3,9%, а в Канаде – 3,5%. Самая низкая инфляция среди стран "Большой семёрки" прогнозируется в Японии (2,8%).

Ранее в марте ОЭСР прогнозировала, что Великобритания станет единственной страной из государств "Большой семерки", чью экономику ожидает спад в 2023 году.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).