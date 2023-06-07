МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Нью-Йорк и Гонконг возглавили мировой рейтинг самых дорогих городов для экспатриации за 2023 год, следует из данных базирующейся в Лондоне компании ECA International, которая занимается экспертизой глобальной мобильности. В конгрессе заявили о "тупости" властей США из-за поддержки Украины

Согласно новому рейтингу, в 2023 году впервые за четыре года Гонконг опустился на вторую строчку, уступив Нью-Йорку. В десятку самых дорогих городов для эмигрантов также вошли Женева, Лондон, Сингапур, Цюрих, Сан-Франциско, Тель-Авив, Сеул и Токио.

"Нью-Йорк обогнал Гонконг как самое дорогое место в мире для экспатриантов из-за более высоких темпов инфляции и роста цен на аренду по сравнению с другими городами США", — говорится в отчете компании.

Москва в 2023 году заняла шестое место в рейтинге самых дорогих европейских городов для экспатриации, при том, что в прошлом году город занимал 18-ю позицию.

Самый резкий рост в рейтинге зафиксирован у Стамбула, город поднялся на 95 позиций и сейчас занимает 108 строчку. По словам главы производства ECA International Стивена Килфеддера, это связано с конфликтом на Украине, экономической политикой руководства страны и ростом стоимости аренды жилья из-за высокого спроса после землетрясения.

Рейтинг ECA International оценивает стоимость жизни для экспатриантов в 207 городах в 120 странах и территориях. Исследование проводится в марте и сентябре на основе сравнения корзины повседневных товаров и услуг. в последнем исследовании сравнивались данные марта 2023 и марта 2022 года. В рейтинге оценивалась стоимость продуктов питания, бытовых товаров и услуг, одежды, алкоголя, табака, питания вне дома, коммунальных услуг и общественного транспорта.