СОЧИ, 7 июн — ПРАЙМ. Россия придает большое значение реализации совместных крупных проектов с Кубой, заявил в ходе встречи с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом в Сочи премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин отметил интерес иностранных партнеров к Севморпути

"Мы придаем большое значение реализации крупных совместных проектов, которые рассчитаны в первую очередь на долгосрочную перспективу. Я здесь имею в виду и увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацию металлургического комбината в городе Гавана", — сказал он и отметил, что в соответствии с достигнутыми на высшем уровне договоренностями создаются, в том числе, условия для расширения работы российских компаний в стране.

"Мы приветствуем решение возглавляемого вами правительства предоставить льготные условия для работы отечественного бизнеса на кубинском рынке. И я знаю, что наши бизнесмены очень рады этому решению и строят на сегодняшний день планы, как раз в том числе инвестиционные планы, работы на Кубе", — заявил Мишустин.