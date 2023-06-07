МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Более 53 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции, в числе которой и напиток "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились люди, было изъято в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании (РАР). Минфин предложил поднять цену федеральных спецмарок на алкоголь

Отмечается, что представителями Межрегионального управления РАР по Приволжскому федеральному округу совместно с сотрудниками Следственного комитета по Нижегородской области и оперативным подразделением МВД России по Нижнему Новгороду были проведены контрольные мероприятия, направленные на пресечение нелегального оборота алкогольной продукции на территории города. В ходе проверки выявили и пресекли оборот напитка под торговой маркой "Мистер Сидр", а также другой алкогольной продукции различных наименований без маркировки, фиксации в ЕГАИС и сопроводительных документов.

"В ходе проверки выявлен и пресечен оборот алкогольной продукции под торговой маркой "Мистер Сидр", а также другой алкогольной продукции различных наименований без маркировки, фиксации в ЕГАИС и сопроводительных документов. Обнаружено и изъято свыше 5 тысяч литров алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тысяч литров продукции в ПЭТ-кэгах", — сообщили там. Вся алкогольная продукция была изъята в рамках уголовных дел.

Во вторник в Росалкогольрегулировании сообщили агентству, что более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", было обнаружено на складе в Севастополе, продукцию также изымали для передачи на досудебное хранение.

Ранее стало известно о случаях отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. По данным полиции, экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата.