МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Финляндия закупит у государственной компании Patria 91 бронемашину с колесной формулой 6×6, сообщает Iltalehti. Это будет сделано в рамках международного проекта, в который также входят Латвия, Швеция и Германия. Похоже, членство в НАТО приносит Хельсинки большие деньги, считает автор статьи. Финляндия официально вступила в НАТО

Министерство обороны Финляндии заявило о заказе утром 2 июня. Кроме 91 единиц бронетехники, Министерство обороны получит запчасти, необходимое оборудование и помощь в вопросах эксплуатации и технического обслуживания.

"Кроме этого, мы заключили опционное соглашение, которое дает возможность приобрести еще максимум 70 машин", — говорится в пресс-релизе министерства обороны. Министерство обороны Финляндии и Patria подписали предварительное соглашение в 2021 году. С учетом опциона общая стоимость закупки составляет 208 миллиона евро.

"Этот заказ Сил обороны в Patria является крупнейшим за многие десятилетия и поэтому имеет большое значение", сказал представитель Patria Юсси Ярвинен.

Эффект занятости от приобретения техники составит 180 человеко-лет. Поставки машин начнутся в 2023 году. Patria теперь занимается серийным производством машин 6×6 в Хямеенлинне для трех стран.

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