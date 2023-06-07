Минторг США: дефицит торгового баланса в апреле увеличился до 74,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в апреле вырос на 14 миллиардов долларов, или на 23%, по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 74,6 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 75,2 миллиарда долларов с первоначального значения марта в 64,2 миллиарда. Показатель за март был пересмотрен до 60,6 миллиарда долларов.
При этом экспорт из США в апреле снизился по сравнению с мартом на 3,6%, или на 9,2 миллиарда долларов — до 249 миллиардов. Импорт вырос на 1,5%, или на 4,8 миллиарда долларов, до 323,6 миллиарда.
Дефицит внешней торговли товарами США в апреле вырос по отношению к марту на 14,5 миллиарда долларов — до 96,1 миллиарда, а профицит по статье услуг увеличился на 0,6 миллиарда долларов, до 21,6 миллиарда.
Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).
https://1prime.ru/state_regulation/20230607/840775645.html