ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США в апреле вдвое сократили импорт из России и сохранили экспорт практически на уровне марта, свидетельствуют данные американской статистики. Дефицит торгового баланса США в апреле вырос меньше прогноза

Импорт составил 215,6 миллиона долларов против 561,9 миллиона долларов месяцем ранее, экспорт – снизился до 65,2 миллиона долларов с 66,4 миллиона долларов.

В апреле 2022 года, когда еще не заработала большая часть антироссийских санкций, импорт составлял более двух миллиардов долларов при экспорте в 88,7 миллиона.