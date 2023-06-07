2023-06-07T16:01:49+03:00
2023-06-07T16:01:49+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230607/840775822.html
США вдвое сократили импорт из России в апреле
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. США в апреле вдвое сократили импорт из России и сохранили экспорт практически на уровне марта, свидетельствуют данные американской статистики. Импорт составил 215,6 миллиона... ПРАЙМ, 07.06.2023
бизнес, экономика, новости, сша, россия, импорт, международная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. США в апреле вдвое сократили импорт из России и сохранили экспорт практически на уровне марта, свидетельствуют данные американской статистики.
Импорт составил 215,6 миллиона долларов против 561,9 миллиона долларов месяцем ранее, экспорт – снизился до 65,2 миллиона долларов с 66,4 миллиона долларов.
В апреле 2022 года, когда еще не заработала большая часть антироссийских санкций, импорт составлял более двух миллиардов долларов при экспорте в 88,7 миллиона.