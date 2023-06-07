АНКАРА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в среду отметил важность продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках "зерновой сделки", сообщила канцелярия турецкого лидера. Турция ведет диалог с Западом по "зерновой сделке", сообщил источник

"Подчеркнув значение, которое весь мир придает продолжению действия "зернового соглашения", президент Эрдоган отметил, что соглашение, которое они создали совместными усилиями, играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса. Президент Эрдоган также заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с Организацией Объединенных Наций по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений", — сказано в сообщении канцелярии.

В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года. Источник РИА Новости в Анкаре в свою очередь заявил, что турецкая сторона понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий.