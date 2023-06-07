Эрдоган заявил Путину о важности продолжения диалога с ООН в рамках "зерновой сделки"
АНКАРА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в среду отметил важность продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках "зерновой сделки", сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Подчеркнув значение, которое весь мир придает продолжению действия "зернового соглашения", президент Эрдоган отметил, что соглашение, которое они создали совместными усилиями, играет жизненно важную роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса. Президент Эрдоган также заявил, что видит пользу в продолжении консультаций с Организацией Объединенных Наций по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. Подчеркнув, что Турция намерена продолжать прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира, президент Эрдоган сказал, что они готовы искренне оказать всю необходимую поддержку для прекращения вооруженных столкновений", — сказано в сообщении канцелярии.
В понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки. Он объяснил, что существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены. В то же время, добавил дипломат, РФ продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле прошлого года. Источник РИА Новости в Анкаре в свою очередь заявил, что турецкая сторона понимает все озабоченности и требования России по "зерновой сделке", продолжает диалог с Западом для снятия препятствий.
https://1prime.ru/state_regulation/20230607/840776015.html