СОЧИ, 7 июн — ПРАЙМ. Поступательное развитие стран ЕАЭС по всем направлениям является главной целью для России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на II Молодежном форуме стран СНГ и ЕАЭС в Сочи. Мишустин отметил важность реализации российско-кубинских проектов

"Своей главной целью считаем обеспечение поступательного развития (Евразийского экономического) союза по всем направлениям и с учётом интересов каждой из стран, и прежде всего для адаптации к современным вызовам", — сказал он в ходе выступления и добавил, что при деловых взаимоотношениях между государствами важны: укрепление продовольственной безопасности, расширение сотрудничества с новыми партнерами, развитие технологического потенциала.

По словам Мишустина, углубление взаимодействия в ЕАЭС особенно востребовано в нынешних условиях, когда обострились накопленные в мировой экономике системные проблемы.

"Мы создаем новые кооперационные цепочки, налаживаем связи в области промышленности, в области цифровой трансформации формируем общие рынки газа, нефти, электроэнергии, принимаем решения по созданию новых логистических возможностей, ну и, конечно, расширяем наше сотрудничество с внешними партнерами. В нынешних условиях, когда обострились все накопленные в мировой экономике системные проблемы, углубление взаимодействия особенно востребовано", — пояснил премьер.

Он добавил, что страны "пятерки" связывают традиции многолетней дружбы. Страны решают значимые для граждан вопросы, чтобы евразийское пространство было комфортным местом для жизни и ведения бизнеса.

"Наша интеграция уже доказала свою эффективность и востребованность. Взаимная торговля растет с 2015 года, увеличилась практически на 90%. По итогам прошлого года этот показатель достиг максимального значения за все время существования Союза", — заключил премьер.

Молодежный форум стран СНГ и Евразийского экономического союза стартовал в Сочи, в нем участвуют 150 представителей девяти зарубежных стран, политики, эксперты, делегации.