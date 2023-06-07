МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 25,953 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 26,854 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Мосбиржа проводит дискретный аукцион по префам банка "Санкт-Петербург"

Цена отсечения составила 95% от номинала, средневзвешенная цена — 95,0036% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,11% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,11% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитных аукционах разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 25,255 миллиарда рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 7,463 миллиарда рублей.