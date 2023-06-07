МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Верхняя палата парламента одобрила закон, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет. Совфед одобрил закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений

Документом предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет. Для трудоустройства ему будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя.

Отмечается, что договор может быть заключен с подростком для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью.