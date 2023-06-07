Совет Федерации одобрил проект закона, упрощающий трудоустройство подростков
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Верхняя палата парламента одобрила закон, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних с 14 лет.
Документом предлагается исключить необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 14 лет. Для трудоустройства ему будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя.
Отмечается, что договор может быть заключен с подростком для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью.