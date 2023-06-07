МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Депутат Владислав Резник ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, направленный на добровольное страхование имущества от риска его утраты из-за террористических актов или диверсии, следует из базы данных нижней палаты парламента. Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков

"Концепцией представленного проекта федерального закона является защита имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов от рисков утраты либо повреждения имущества в результате террористических актов или диверсий", — сказано в пояснительной записке к нему.

Законопроект дополняет закон "Об организации страхового дела в РФ" нормой, согласно которой правила добровольного страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) должны включать страхование от террористических рисков или диверсии.

При этом объектами такого страхования могут быть имущественные интересы страхователя или выгодоприобретателя, связанные с риском гибели (утраты) или повреждения указанного в договоре страхования движимого и недвижимого имущества из-за совершения террористического акта или диверсии. Подобными объектами могут быть и имущественные интересы, связанные риском неполучения (недополучения) ожидаемой прибыли и необходимостью нести дополнительные расходы, а также неполучения (недополучения) сумм по гражданско-правовым договорам из-за перерыва в хозяйственной деятельности в результате совершения таких актов или диверсий.

"Предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма, не позволяют на практике в полной мере возместить имущественный ущерб от преступлений террористической направленности, а также создают повышенную нагрузку на бюджет", — считает Резник.

Он обращает внимание, что в период проведения Россией специальной военной операции на Украине уровень террористических угроз многократно возрос. Депутат замечает, что вследствие принятых компетентными органами мер в 2022 году на стадии подготовки предотвращено 123 преступления террористической направленности, в числе которых 64 теракта. Также удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.

"При этом, с учетом текущей ситуации, в некоторых субъектах РФ, в том числе недавно принятых в состав Российской Федерации, имеются повышенные вероятности совершения преступлений террористической направленности. Учитывая, что Российская Федерация является социальным государством, то именно на государство ложится обязанность защиты своих граждан и возмещения им ущерба, причиненного преступлениями террористической направленности", — сказано в пояснительной записке.