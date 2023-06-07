Шульгинов: сейчас можно ускорить вопрос по газовому хабу в Турции
Шульгинов: сложились условия, чтобы ускорить вопрос газового хаба в Турции
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СОЧИ, 7 июн — ПРАЙМ. Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.
"Сроки (организации газового хаба в Турции – ред.) пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", — сказал Шульгинов.
Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Тайип Эрдоган, выступая в мае перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным.