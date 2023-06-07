СОЧИ, 7 июн — ПРАЙМ. Сроки реализации газового хаба в Турции пока не закреплены, но на данный момент сложились все условия, чтобы ускорить решение вопроса по этому вопросу, сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов. Пилоты испанской Air Europa проведут новую двухнедельную забастовку

"Сроки (организации газового хаба в Турции – ред.) пока не зафиксированы, но работа идет. Думаю, сейчас сложились все условия для того, чтобы совместно с коллегами ускорить решение вопроса", — сказал Шульгинов.

Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

Тайип Эрдоган, выступая в мае перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным.