МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,68% на 5 июня против 2,41% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Проект о страховании риска утраты имущества из-за диверсии внесен в Думу

"На неделе с 30 мая по 5 июня 2023 года цены выросли на 0,21%. Год к году инфляция составила 2,68%", — говорится в документе.

Министерство отмечает, что ускорение инфляции год к году обусловлено коррекцией цен "вниз" в июне 2022 года, когда была зафиксирована нетрадиционная для этого месяца дефляция в 0,35%.

"На продовольственные товары снижение цен продолжилось (минус 0,04%) при сохраняющемся удешевлении плодоовощной продукции (на 1,61%), на остальные продовольственные товары рост цен сохранился на уровне прошлой недели", — прокомментировали в Минэкономразвития данные недельной инфляции.

"В секторе непродовольственных товаров рост цен составил 0,33% на фоне удорожания легковых автомобилей и сезонного роста цен на строительные материалы. В секторе услуг цены выросли на 0,41% при увеличении темпов роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы и услуги санаториев", — также добавили в министерстве.

В прогнозе Минэкономразвития, который был опубликован в апреле, министерство прогнозировало инфляцию в России в июне 2023 года на уровне 3,6% в годовом выражении, ее ускорение до 4,7% сентябре и до 5,3% декабре.