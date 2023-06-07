МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Пакистана растет, за январь-март 2023 года он увеличился на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Взаимный товарооборот России и Кубы вырос в девять раз

В среду в Москве состоялась встреча Новака с председателем сената Пакистана Мухаммадом Садиком Санджрани, на которой обсуждалось экономическое сотрудничество двух государств.

"Мы настроены на активное расширение торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном, потенциал которого еще полностью не реализован. В текущем году фиксируем позитивные тенденции в двусторонней торговле. В период с января по март 2023 года российско-пакистанский товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 49,2%", — цитирует пресс-служба кабмина РФ слова вице-премьера.

Новак также выразил надежду, что визит главы сената даст новый импульс развитию государственных межпарламентских связей. В этом году Россия и Пакистан отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.