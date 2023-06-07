МОСКВА, 7 июн ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект соглашения об урегулировании финансовых обязательств Сомали по заблокированным средствам на счетах государственной корпорации развития ВЭБ в центральном банке республики, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Долг Южной Осетии перед Россией за свет и газ превысил миллиард рублей

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с Сомалийской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Сомали об урегулировании финансовых обязательств Федеративной Республики Сомали по заблокированным средствам на счетах государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в Центральном банке Сомали", — говорится в распоряжении.

Согласно условиям соглашения, сомалийская сторона должна выплатить российской стороне основной долг в размере 7,5 миллиона долларов. Он должен выплачиваться 12 равными платежами по 625 тысяч долларов каждые полгода — 15 февраля и 15 августа, начиная с 15 февраля 2024 года. При этом отмечается, что Сомали в любое время может досрочно погасить любую сумму основного долга вместе с процентами.

Речь идет о двух обязательствах Сомали. Первое — остаток по специальному корсчету в сомалийских шиллингах ВЭБа, который был открыт в ЦБ Сомали для реализации протокола к Советско-сомалийскому соглашению об экономическом и техническом сотрудничестве от 2 июня 1961 года. Второе — остаток по специальному корсчету в фунтах стерлингов, также открытому в ЦБ Сомали в соответствии с Торговым и платежным соглашением между СССР и Сомалийской Республикой от 2 июня 1961 года.

В распоряжении отмечается, что Минфину РФ совместно с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено провести переговоры с сомалийской стороной для подписания этого соглашения.

По данным Большой российской энциклопедии, в сентябре 1960 года между Сомали и СССР были установлены дипломатические отношения. А в 1961 году подписан ряд соглашений об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя странами. При этом СССР предоставил Сомали долгосрочные кредиты и безвозмездную помощь в строительстве социальных объектов.