МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система на заседании в июне впервые более чем за год воздержится от повышения ключевой процентной ставки, считают опрошенные Reuters экономисты, однако значительное их меньшинство ожидают как минимум еще одного повышения ставки в этом году, поскольку американская экономика демонстрирует устойчивость.

Председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал в мае, что центральный банк может вскоре сделать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики для оценки воздействия беспрецедентно агрессивного цикла ужесточения, в ходе которого с марта прошлого года ключевая ставка была повышена на 500 базисных пунктов и поднималась на каждом из заседаний.

Более 90% экономистов (78 из 86), опрошенных в период со 2 по 7 июня, сказали, что по итогам двухдневного заседания, которое завершится 14 июня, Комитет по операциям на открытом рынке может оставить без изменений целевой диапазон ключевой ставки, составляющий сейчас 5,00%-5,25%. Остальные восемь экономистов полагают, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,50%.

На фоне сильных экономических данных и комментариев некоторых представителей ФРС, вышедших после майского заседания ФРС, трейдеры начали учитывать в котировках повышение процентной ставки на июльском заседании или раньше, а ожидания перехода ФРС к понижению ставки в этом году быстро сошли на нет.

Такое ужесточение рыночных ожиданий помогло подтолкнуть доллар США к максимумам с марта.

Проблема в том, что замедление инфляции происходит недостаточно быстро. Общая годовая инфляция, измеряемая предпочитаемым ФРС индексом цен расходов на личное потребление (PCE) составляет 4,4%, а базовая, при расчете которой не учитываются волатильные цены на продовольствие и энергоносители — 4,7%, тогда как целевой уровень инфляции составляет 2%.

"Пауэлл выразил свое предпочтение сохранению ставки без изменений в июне… и он будет придерживаться этой позиции, поскольку это даст им дополнительный месяц для анализа данных, хотя я серьезно сомневаюсь, что они откроют для себя что-то новое", — говорит Филип Мэри, стратег-аналитик Rabobank.

Между тем рынок труда остается поразительно сильным. Безработица растет, но остается значительно ниже 4%, а темп роста заработков снижается медленно, несмотря на все уже произведенное ужесточение.

Рынок жилья, который обычно чутко реагирует на изменение процентных ставок, также гораздо дольше, чем многие ожидали, выдерживал давление повышенных ставок. Цены на жилье после резкого роста во время пандемии снизились лишь незначительно.

Более трети респондентов (32 из 86) сказали, что ФРС в этом году повысит ключевую ставку как минимум один раз. Эта группа включает тех восемь экономистов, которые ожидают повышения ставки в июне, и еще 24 экономиста, ожидающих повышения ставки в июле после июньской паузы. Один экономист полагает, что ставка будет повышена и в июне, и в июле.

Чуть более 25% экономистов (23 из 86) прогнозируют как минимум одно понижение ключевой ставки до конца 2023 года, тогда как в предыдущем опросе доля таких респондентов составляла 28%. Рынки оценивают вероятность понижения ставки в этом году в около 60%.

Новый отчет о потребительской инфляции выйдет за день до начала июньского заседания ФРС, что усложняет задачу прогнозирования дальнейших шагов центрального банка.

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"Для экономики не имеет большое значения, когда будет повышена ключевая ставка — в июне или июле, — говорит Эндрю Холленхорст, экономист Citi, который прогнозирует повышение ставки на 25 базисных пунктов на обоих заседаниях. — При этом объяснить, почему не следует повышать ставку в июне, хотя экономические данные указывают на обратное, будет проблематично".

"Если руководство ФРС сочтет необходимым еще как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, то самым простым решением будет сделать это в июне, а не пропускать этот месяц", — добавляет он.

Менее 60%, ответивших на дополнительные вопросы (28 из 48), полагают, что американскую экономику в этом году ждет рецессия. Всего несколько недель назад доля таких респондентов составляла 70%.

Хотя срединный прогноз опрошенных экономистов предполагает сокращение американского ВВП в двух последних кварталах года на 0,4% и 0,5% соответственно, само по себе это не обязательно означает, что экономика в состоянии рецессии.

Национальное бюро экономических исследований — официальный арбитр по вопросам рецессии в США — рассматривает и другие факторы, прежде чем заявить о рецессии, в том числе уровни безработицы и реальных доходов.

Базовый PCE, по мнению экономистов, продолжит демонстрировать рост выше 2% как минимум до 2025 года.