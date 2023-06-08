МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП 20 стран еврозоны, согласно третьей, окончательной оценке, в первом квартале замедлился до 1,2% в годовом выражении и не изменился в квартальном, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Путин спрогнозировал рост ВВП России в текущем году

Соответствующие данные опубликует европейское статистическое агентство Евростат в четверг, 8 июня, в 12.00 мск.

В 15.30 мск минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 3 июня. Аналитики предполагают, что показатель увеличился на три тысячи — до 235 тысяч заявок.