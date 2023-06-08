МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Украинский кризис "высасывает все силы" из евро, пишет "Хуаньцю шибао". Ввод санкций в отношении России и заморозка ее активов стали ошибкой для ЕС — репутация евро была подорвана. Еще сильнее евро расшатал экономический спад в регионе, вызванный разрывом с Москвой и наложенными на нее санкциями. СМИ: у Евросоюза заканчиваются деньги

Курс евро при переводах по международной платежной системе SWIFT в апреле этого года он достиг минимума за три года, а его разрыв с долларом увеличился на 11 процентных пунктов. Учитывая, что именно по нему ведутся торговые расчеты внутри ЕС и еврозоны, позиции евро в SWIFT еще слабее. Будущее этой валюты выглядит не слишком оптимистично, и утрата влияния евро — это не краткосрочное или временное явление, а, вполне вероятно, долгосрочная тенденция, считает автор статьи.

После начала украинского кризиса ЕС и его государства-члены заморозили около 300 миллиардов евро резервов ЦБ РФ и около 19 миллиардов евро активов российских олигархов — впервые за всю историю Евросоюз запретил использовать такое количество финансовых средств крупной экономики. Это подрывает доверие к надежности вложений в европейскую валюту — центробанки других странах задумались о том, что хранить резервы в евро также опасно, как и в долларе.

Ослабляет евро и экономический спад, вызванный украинским кризисом. Торгово-экономические отношения РФ — ЕС были тесными и взаимовыгодными, однако развернувшийся конфликт полностью изменил их характер. Россия понесла определенные убытки, но и Европа тоже потеряла очень многое. Найти новых покупателей российских энергоресурсов несложно, но ЕС отказался от дешевой энергии, из-за чего его экономическая конкурентоспособность ослабла. В то же время блок потерял и относительно большой рынок сбыта и инвестиций, поэтому поиск новых потребителей европейских промышленных товаров заметно осложнился.

Особенно влиятельны проблемы в Германии — на долю которой приходится почти 30% объема производства еврозоны. Из-за чрезвычайно тесных торгово-экономических связей Москвы и Берлина последний больше всего выигрывал от закупок дешевой российской энергии, и немецкое производство получало наибольшую выгоду от сбыта на рынке РФ. Поэтому из-за произошедших событий гордая обрабатывающая промышленность Германии понесла огромные убытки, что пошатнуло основы экономики государства. В четвертом квартале 2022 года немецкая экономика сократилась на 0,5%, а в первом квартале 2023 года — еще на 0,3%, что означает, что в стране началась техническая рецессия.

"Раньше евро был полон сил, а сейчас он вялый и слабый. Но такое его состояние — совсем не то, что желает видеть Европа и весь мир", пишет автор.

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