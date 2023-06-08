МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП 20 стран еврозоны, по третей, окончательной оценке, в прошлом квартале вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном снизился на 0,1% второй квартал подряд, что означает вступление в рецессию, следует из данных европейского статистического агентства Евростат. ВВП Японии в первом квартале вырос на 2,7 процента

Предварительная и промежуточная оценки демонстрировали рост годового и квартального показателей на 1,3% и 0,1% соответственно.

Годовой показатель за четвертый квартал 2022 года был равен 1,8%, в квартальном выражении было снижение на 0,1%. Таким образом, квартальное снижение происходит второй квартал подряд, что означает вступление экономики в рецессию.

Кроме того, совокупный ВВП стран Евросоюза в прошлом квартале, по третьей оценке, вырос на 1% в годовом выражении, а в квартальном — на 0,1%. Вторая оценка предполагала рост на 1,2% и 0,2% соответственно. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,7%, а квартальный снизился на 0,2%.

По итогам 2021 года ВВП еврозоны и ЕС выросли на 5,3% каждый. По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 5,9%, а еврозоны — на 6,4%.