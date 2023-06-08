СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Главы правительств стран СНГ подписали в Сочи соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, решение было принято по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в "Сириусе" в Сочи в четверг. Токаев призвал полноценно реализовать свободу движения товаров в ЕАЭС

Как поясняли ранее в пресс-службе кабмина РФ, принятие этого документа будет способствовать наращиванию товарооборота, привлечению финансовых ресурсов, повышению уровня благосостояния населения стран СНГ.

Также политики утвердили Концепцию развития промышленной кооперации с соответствующим комплексом мер до 2030 года, соглашения о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки; о взаимодействии по вопросам документирования подлежащих высылке лиц свидетельствами на возвращение.

Принят Меморандум о сотрудничестве по противодействию мошенничеству на сетях электросвязи, а также утвержден план мероприятий до 2030 года по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования.

Заседания Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном составе прошли в Сочи в "Сириусе" в четверг.