МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Европейская комиссия заявила, что возможности бюджета ЕС для поддержки Украины исчерпаны, необходимо искать новые варианты для ее продолжения, сообщает болгарская газета "Дневник". Правда, поиск денег для Киева оказался далеко не единственной проблемой. СМИ: Польша заплатит рекордный штраф за нарушение законов ЕС

ЕС предоставил Украине экономическую и военную помощь на сумму около 53 миллиардов евро. Вместе с ресурсами, предоставленными для помощи государствам-членам в удовлетворении потребностей украинцев, спасающихся от войны в ЕС, общая поддержка Украины и украинцев составляет около 70 миллиардов евро.

"После 24 февраля 2022 года бюджет ЕС был полностью мобилизован для поддержки Украины и государств-членов ЕС, принимающих беженцев, но доступные средства исчерпаны" — говорится в заявлении. В то же время заявлено, что "Еврокомиссия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Но деньги для Украины — не единственная проблема в европейском бюджете на следующий год, поскольку рост процентных ставок значительно удорожил обслуживание долга, который ЕС взял для финансирования своей программы восстановления после пандемии NextGenerationEU через Планы восстановления и устойчивости.

"Из-за роста процентных ставок на рынках затраты на финансирование NextGenerationEU стали значительно выше, чем планировалось изначально" — говорится в заявлении Еврокомиссии. Это потребует максимальной гибкости при долгосрочном планировании бюджета.

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