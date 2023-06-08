МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Внеликобретания намерена запретить поставлять в Белоруссию банкнот, машинного оборудования, а также товаров и технологий, которые можно применять для создания биологического и химического оружия. Об этом сообщило агентство Reuters. Евросоюз внес изменение в антироссийские санкции

"Правительство Великобритании запретит экспорт в Белоруссию из Великобритании банкнот и машинного оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия", — отметило издание.

Reuters добавило, что Британия введет санкции против белорусских медиакомпаний, заблокирует доступ к их сайтам и соцсетям.

Кроме того, Лондон запретит импорт белорусских золота, цемента, древесины и каучука.