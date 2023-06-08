СОЧИ, 8 июн — ПРАЙМ. Неплохие экономические показатели демонстрируют страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях санкций против России и Белоруссии, преодолев негативные прогнозы иностранных экспертов, заявил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на Евразийском конгрессе в Сочи. Власти КНР прокомментировали санкции США против китайских компаний

"Уже сейчас экономики демонстрируют неплохие показатели даже в условиях сложной международной конъюнктуры западных санкций против России, Белоруссии. Нам удалось удержать валовой внутренний продукт союза от глубокого падения. За прошлый год он сократился примерно на 1,5%, вопреки более негативным прогнозам целого ряда иностранных экспертов. При этом, значительно возросла взаимная торговля, прибавив 14% к уровню 2021 года и достигла почти 6 триллионов рублей", — сказал Мишустин на расширенном заседании, проведённого в рамках конгресса.

Он подчеркнул, что во многом устойчивой экономике в кризисных условиях способствовали дружеские отношения России со странами ЕАЭС, поэтому, по словам председателя правительства, сейчас необходимо устранить "препятствия" на внутреннем рынке евразийского пространства. "Нужно ускорить устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Чем быстрее нам удастся убрать их в торговле, тем эффективнее будет наше внутрисоюзное сотрудничество", — заключил Мишустин.

Евразийский конгресс проходит на территории "Парка науки и искусств" на площадке "Сириус" в Сочи 8 июня. В рамках делового мероприятия эксперты, политики стран СНГ и ЕАЭС обсуждают ряд вопросов, связанных с экономическим развитием государств.