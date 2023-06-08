МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 июня, увеличилось на 28 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 261 тысячи, значение является максимальным с октября 2021 года, сообщило министерство труда страны. Акции на Мосбирже умеренно поднимаются во второй половине дня

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя лишь до 235 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 232 тысячи. Теперь министерство оценивает показатель прошлой недели в 233 тысячи.