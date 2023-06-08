МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Банк России на фоне умеренной инфляции в пятницу сохранит ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых, считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. Это станет вторым в истории случаем, когда ЦБ не будет менять ключевую ставку шесть заседаний подряд. Число обращений в ЦБ по вопросам ОСАГО выросло за год на 83 процента

После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ продолжительное время сохранял ставку неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор снизил ставку до 11% и шесть заседаний держал ее на этом уровне, затем в 2020 году была пауза с уровнем 4,25% длительностью в четыре заседания, а с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период.

ЦБ поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу в октябре прошлого года, оставив ее на уровне 7,5% годовых, а затем еще четыре заседания ставка сохранялась неизменной. Тем не менее Банк России постепенно ужесточал сигнал по дальнейшим действиям: сейчас регулятор в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле замедлилась до 2,31% с 3,51% в марте. По оценке Минэкономразвития, на 29 мая она ускорилась до 2,41%, а на 5 июня — до 2,68%.

"Ключевая ставка будет сохранена на прежнем уровне, поскольку некоторый рост влияния проинфляционных факторов в последние недели может уже вскоре смениться традиционным летним инфляционным затишьем. При этом Банк России продолжит обозначать повышение ставки как вероятную опцию в будущем, но вряд ли будет торопиться с таким решением", — считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Наблюдающееся небольшое ускорение инфляции является возвращением к прогнозному тренду и по-прежнему ниже таргета в 4%, при этом инфляционные ожидания сейчас разнонаправленные: у россиян они выросли, а у предприятий — снизились, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах также ждет сохранения ключевой ставки на текущем уровне, допуская, что будет рассматриваться и вариант ее повышения, "поскольку ЦБ оценивает проинфляционные факторы слишком высоко". Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что сохранение ставки на уровне 7,5% по-прежнему вероятнее ее понижения или повышения на ближайшем заседании.

Несмотря на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% регулятор ужесточит сигнал о готовности повысить ставку позднее в этом году, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он объясняет это тем, что "проинфляционные риски преобладают, что создает риски разгона инфляции позднее". А вот эксперты ВТБ и "МКБ Инвестиции" ждут сохранения текущего умеренно-жесткого сигнала.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин прогнозирует, что на фоне "ползучей" девальвации рубля и восстановления потребактивности регулятор может повысить ключевую ставку на 0,25-0,5 процентного пункта уже в июле. Васильев из Совкомбанка также считает возможным ужесточение политики на 0,25 процентного пункта на следующем заседании. А вот замглавы "Абсолют банка" Антон Павлов допускает рост ставки на 0,25 процентного пункта уже в эту пятницу.