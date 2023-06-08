МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Минпромторг России предложил ввести цифровой акциз на пиво, пивные и сладкие напитки по аналогии с табачной продукцией, заявил директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции министерства Владислав Заславский.

"Мы поддерживаем необходимость ускорения перехода от существующего механизма администрирования акцизов на табачную продукцию к администрированию на основе сведений из системы маркировки и отказа от нанесения на табачную и никотиносодержащую продукцию акцизных и специальных марок… Надеемся, что мероприятия по отказу от нанесения на такую продукцию специальных и акцизных марок… будут реализованы в установленные сроки", — сообщил он в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Минпромторг рассказал, какую автоэлектронику смогли импортозаместить

Отметив, что есть еще две подакцизные товарные группы, которые подлежат обязательной маркировке — пиво и сладкая вода.

"Для сладкой воды механизмы, необходимые для расчета акциза, начнут внедряться уже с 1 декабря этого года и в системе маркировки будет организован учет подакцизной продукции… А путем фиксации в системе первой продажи, может быть рассчитана налогооблагаемая база. Таким образом, когда мы достигнем полностью прослеживаемости по пиву и сладкой воде, мы сможем также приступить к реализации проекта по цифровому акцизу. Заявляем о своей готовности такие же проекты масштабировать на пиво и пивные напитки, и сладкую воду", — подчеркнул Заславский.

В мае агентство ознакомилось с дорожной картой Минфина РФ, согласно которой введение цифрового акциза на табак и пиво начнется в стране в первом квартале 2024 года, при этом проведение пилотного проекта по использованию данных о маркировке и прослеживаемости в ходе налоговых проверок запланировано с мая 2023 года по июль 2024 года.

В ноябре замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что министерство активно занимается проработкой введения цифрового акциза на табак и пиво. По его словам, предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть в информационных системах по маркировке табака и пива.