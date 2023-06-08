ПЕКИН, 8 июн — ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Великобританией имеет хорошую динамику и большой потенциал, заявил в четверг заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с Лорд-мэром лондонского Сити Николасом Лайонсом в Пекине, передает Центральное телевидение Китая. Китай нарастил импорт газа и нефти в январе—мае

"Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Великобританией имеет хорошую динамику и большой потенциал, а сотрудничество в финансовой сфере с каждым днем становится новой движущей силой для практического сотрудничества между двумя сторонами", — приводит слова Хань Чжэна телеканал.

Хань Чжэн отметил, что Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Ломбард-стрит, способствуя устойчивому и здоровому развитию торгово-экономических отношений между двумя странами.