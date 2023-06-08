ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Двухпартийная группа сенаторов США в четверг внесла на рассмотрение законопроект, расширяющий полномочия министерства юстиции в сфере изъятия российских активов в интересах Украины, текст документа опубликовал один из его авторов — сенатор-демократ от штата Западная Вирджиния Джо Манчин. США и Британия объединятся против России на мировом рынке атомной энергии

Законопроект получил название "Закон о передаче незаконных активов Украине", его соавторами, помимо Манчина, выступили конгрессмены Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина), Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут) и Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты).

"Данный двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине", — заявил по этому поводу Манчин.

Он отметил, что твердо намерен добиться одобрения данного законопроекта на законодательством уровне в этой "критически важное для Украины время".

Проект закона расширяет существующие полномочия минюста в части мер в отношении конфискованных российских активов. Помимо этого, документ налагает обязательство на глав минюста, минфина и госсекретаря США изложить планы касательно применения данных полномочий, а также раз в полгода отчитываться перед конгрессом по данному вопросу.