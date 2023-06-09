МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Рослесхоз в 2022 году недовыполнил план по доходам на 8,5%, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки хода исполнения бюджетов Минприроды России, Роснедр, Рослесхоза, Росводресурсов и Росрыболовства за 2022 год. Счетная палата доложила о перевыполнении Минсельхозом плана по доходам

По данным аудиторов, в отчетном году все проверенные ведомства, за исключением Рослесхоза, превысили план по доходам: Минприроды в 2,9 раза, Роснедра — в 1,7 раза, Росрыболовство — в 1,5 раза, Росводресурсы — в 1,1 раза, однако "Рослесхоз, напротив, не достиг плановых показателей доходов на 8,5%".

"Основной причиной превышения прогноза по доходам в министерстве стал возврат авансовых платежей, не использованных на оплату работ, в Роснедрах — поступление платежей от проведенных в декабре 2021 года аукционов на право пользования недрами, в Росводресурсах — увеличение объема водопользования предприятиями, у Росрыболовства — труднопрогнозируемый характер доходов от аукционов по продаже квот", — пояснил аудитор Сергей Мамедов, слова которого приводит Счетная палата.

В ведомстве также объяснили, что недостижение показателей у Рослесхоза в основном связано с тем, что при составлении прогноза агентство применяло скорректированные ставки платы за пользование лесами, которые в итоге не были утверждены правительством. Еще одна причина, которую выделили аудиторы — это задолженность по платежам за использование лесов (по итогам года она выросла на 8,6% и составила 1,2 миллиарда рублей).

Что касается расходов, то все ведомства показали достаточно высокий уровень исполнения: 99,6% — у Минприроды и Росрыболовства, 99,3% — у Роснедр и Росводресурсов и 98,8% — у Рослесхоза. Как обращают внимание аудиторы, в 2022 году Минприроды являлось ответственным исполнителем по трем госпрограммам ("Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие лесного хозяйства", "Охрана окружающей среды"), участниками которых в том числе были рассматриваемые агентства. Уровень кассового исполнения расходов по всем трем госпрограммам превысил 99%.

"По ГП "Развитие рыбохозяйственного комплекса", за реализацию которой отвечало Росрыболовство (ответственный исполнитель — Минсельхоз), степень достижения показателей составила 97,4%. Не достигнуты значения по объемам добычи водных биоресурсов и производства рыбопродукции в связи с ежегодным сокращением масштабов промысла в международных водах", — сообщают аудиторы.

"Общая сумма выявленных нарушений по всем проверенным объектам составила 363,8 миллиарда рублей. В основном они связаны с искажением бюджетной отчетности и были исправлены в ходе проверки", — отметили в Счетной палате.