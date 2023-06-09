МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены производителей в Китае в прошлом месяце падали самыми стремительными темпами за семь лет, поскольку ослабление спроса оказало давление на производство и хрупкое восстановление экономики. Об этом говорилось в опубликованных в пятницу данных Национального бюро статистики КНР. Россия увеличила экспорт СПГ в Китай в 2022 году, заявил Новак

По мере того, как в США и Европе процентные ставки повышаются, а инфляция негативно отражается на спросе, Китай, наоборот, сталкивается с резким падением цен, по которым производители получают оплату за свою продукцию.

Индекс цен производителей (PPI) Китая в мае показал годовое падение на 4,6%, уже восьмой месяц подряд снижаясь по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Майские темпы падения были максимальным с февраля 2016 года. Опрошенные Reuters экономисты ожидали, что индекс упадет на 4,3%.

Тем временем индекс потребительских цен (CPI) Китая в мае вырос на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,1% в апреле при ожидаемом подъеме на 0,3%.

Китайская экономика в 1-м квартале текущего года росла быстрее, чем ожидалось, однако недавние данные сигнализировали о сокращении производственной активности и падении импорта.

"Над экономикой по-прежнему нависает риск дефляции, — сказал Чживэй Чжан, главный экономист Pinpoint Asset Management. — Недавние экономические индикаторы стабильно сигнализируют об охлаждении экономики".

Некоторые экономисты ожидают, что Народный банк Китая снизит процентные ставки или осуществит дополнительные вливания ликвидности в финансовую систему после того, как в марте снизил резервные требования к банкам.

"Пока денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика остается жесткой, что в сочетании с более низкими темпами роста доходов приводит к слабому внутреннему спросу", — заявила Дэн Ван, экономист банка Hang Seng.

Аналитики в последнее время понижали прогнозы роста ВВП Китая на текущий год на фоне признаков замедления китайской экономики. Китайское правительство в текущем году установило скромный целевой уровень роста ВВП, в районе 5,0%, после того, как в 2022 году темпы роста экономики оказались значительно ниже цели.