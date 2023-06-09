МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российские магнаты продолжают получать миллиарды, невзирая на санкции — доходы от дивидендов в нефти, никелевой и минеральной отраслях промышленности составили порядка 10 миллиардов долларов. Лишенные возможности инвестировать в зарубежные рынки, они теперь вкладывают свои деньги в Россию, пишет Bloomberg. В администрации США назвали условие для продолжения помощи Украине

Санкции Запада закрыли двери для российских миллиардеров и теперь они обратили внимание на местные компании, разъяснила изданию аналитик британской консалтинговой фирмы Sibylline Лиана Семчук. "Это увеличивает контроль России над их богатством и поддерживает призывы Путина к элитам инвестировать в Россию и возвращать деньги домой", — отмечает она.

В числе крупнейших предпринимателей, заинтересовавшихся вложениями в российские компании, Bloomberg называет основателя ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова. Он вместе с миллиардером Владимиром Потаниным претендует на покупку контрольного пакета акций "Яндекса".

В числе представителей сферы ТЭК, чьи доходы резко выросли из-за увеличения цен на энергоносители в прошлом году, издание называет Леонида Михельсона. "Новатэк" стал крупнейшим в стране производителем сжиженного газа, а его акционеры получили высокие дивиденды.

Миллиардер Андрей Гурьев, который создал крупнейшего производителя удобрений "ФосАгро" также в прошлом году получил максимальную прибыль, поскольку дефицит, образовавшийся из-за ухудшения логистики для российских производителей, вызвал рост цен.