МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России еще больше сместился в сторону проинфляционных, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров по ставке. Эксперт предсказал высокую инфляцию в мире из-за скачка цен на нефть

"Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных", — сообщил ЦБ.

"Усиливаются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Значительная нехватка рабочей силы может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат", — добавил регулятор.

ЦБ в пятницу ожидаемо оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.