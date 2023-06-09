2023-06-09T13:34:00+03:00

2023-06-09T13:42:00+03:00

2023-06-09T13:34:00+03:00

2023

https://1prime.ru/state_regulation/20230609/840792727.html

ЦБ зафиксировал рос экономической активности в России

Экономика

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка. "Экономическая активность растет быстрее, чем... ПРАЙМ, 09.06.2023

экономика, новости, россия, цб, экономическая активность

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60