2023-06-09T13:34:00+03:00
2023-06-09T13:42:00+03:00
2023-06-09T13:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230609/840792727.html
ЦБ зафиксировал рос экономической активности в России
Экономика
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Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка. "Экономическая активность растет быстрее, чем... ПРАЙМ, 09.06.2023
экономика, новости, россия, цб, экономическая активность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка.
"Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России", — сообщил регулятор.