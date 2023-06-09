МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, говорится в пресс-релизе Центробанка.

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"Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России", — сообщил регулятор.