Перенос в цены ослабления рубля окажется более выраженным, заявил ЦБ
ЦБ: перенос в цены ослабления рубля может оказаться более выраженны, чем ожидается
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии, говорится в пресс-релизе Банка России.
"Риском (проинфляционным — ред.) также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии", — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Кроме того, ускоряющийся рост кредитования и значительное снижение нормы сбережения могут создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса, опережающей возможности расширения выпуска, также указывается в сообщении.
"Значительные переходящие запасы урожая 2022 года могут оказать более выраженное понижательное воздействие на динамику цен в ближайшие кварталы", — добавил регулятор.