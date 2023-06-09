МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии, говорится в пресс-релизе Банка России. Губернатор Кубани пообещал достойный урожай озимых в этом году

"Риском (проинфляционным — ред.) также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии", — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Кроме того, ускоряющийся рост кредитования и значительное снижение нормы сбережения могут создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса, опережающей возможности расширения выпуска, также указывается в сообщении.

"Значительные переходящие запасы урожая 2022 года могут оказать более выраженное понижательное воздействие на динамику цен в ближайшие кварталы", — добавил регулятор.