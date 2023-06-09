МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Банк России в своем заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по своим дальнейшим действиям: теперь допускает возможность ее повышения на ближайших заседаниях для стабилизации годовой инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. В ЕЦБ призвали повышать ставки без колебаний

Регулятор с февраля ужесточил свою риторику, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. А в апреле этот сигнал был уточнен — тогда ЦБ пообещал оценивать целесообразность ужесточения монетарной политики "в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России на 29 мая ускорилась до 2,41%, а на 5 июня — до 2,68%. Тем не менее регулятор в пятницу решил не спешить с увеличением ключевой ставки, сохранив ее шестой раз подряд на уровне 7,5%.

Вместе с тем ЦБ ужесточил сигнал по будущим действиям, теперь он сформулирован так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".