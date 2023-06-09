МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Верховный суд России подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на 906 миллионов рублей в отношении Apple по делу с "Лабораторией Касперского" за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, сообщает пресс-служба ведомства.

"Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 млн рублей… Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений "родительского контроля", — говорится в сообщении. Медведев не поверил отрицанию Apple сотрудничества с разведкой США

Служба в 2020 году выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, исключить преимущественные условия для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важных функций. Кроме того, впоследствии ФАС наложила на Apple оборотный штраф за нарушение антимонопольного законодательства.

Компания пыталась обжаловать решение службы. Однако в 2022 и 2023 годах суды трех инстанций поддержали позицию ФАС, после чего компания исполнила предписание.