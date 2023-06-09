АНКАРА, 9 июн — ПРАЙМ. Турецкая сторона ознакомлена с концепцией проекта газового хаба, представленного "Газпромом", ведется активный диалог, проект носит приоритетный характер для Анкары, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Турция ведет диалог с Западом по "зерновой сделке", сообщил источник

"Газпром" и Анкара продолжают прорабатывать вопрос создания в Турции газового хаба, российская сторона представила свою концепцию, параметры и принципы функционирования, говорится в годовом отчете компании.

"Да, мы ознакомлены с предложениями российской стороны, наш диалог с российскими партнерами продолжается. Параллельно ведутся обсуждения с возможными поставщиками, покупателями", — рассказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать предложения российской стороны по проекту.

По его словам, приоритетность проекта для Анкары неоднократно озвучивалась со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана. "После победы на выборах господин президент обнародовал дорожную карту будущей пятилетки, проект газового хаба в Турции – один из приоритетных в данном контексте", — уточнил собеседник агентства.

Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.

Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

"Газпром" – глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах газа составляет около 15%.