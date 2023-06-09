МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается во второй половине заключительной торговой сессии недели, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 14.43 мск растет на 0,32%, до 2718,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,33%, до 1036,23 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,46%, до 76,31 доллара за баррель.

"Российские рынки в пятницу торгуются в плюсе. Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к годовому максимуму — 2748,6 пункта, однако для пробоя уровня пока не хватает драйверов. Внешний фон в пятницу можно охарактеризовать как нейтральный. Цены на нефть подрастают, а настроения на глобальных площадках неоднозначные", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 14.43 мск растут расписки Qiwi (+6,64%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+5,04%), расписки HeadHunter (+3,47%), акции "Русснефти" (+2,69%) и Московской биржи (+2,15%).

"Акции "Сургутнефтегаза" дорожают после публикации отчетности по РСБУ за 2022 год, за который выручка компании поднялась на 24%, а прибыль от продаж выросла на 33%. При этом денежная подушка эмитента увеличилась с прошлогодних 4,1 триллиона рублей до 4,3 триллиона рублей. Компания не указывает валюту своих сбережений. Но если это по-прежнему доллар США, то преодоление курсом доллара отметки 83 рубля будет способствовать дальнейшему увеличению резервов "Сургутнефтегаза" в рублевом эквиваленте", — напоминает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В лидерах снижения — акции "Мосэнерго" (-3,16%), Polymetal (-2,79%), расписки Globaltrans (-1%), акции "Соллерса" (-0,98%) и "Яндекса" (-0,92%).

По мнению Чернова, снижение бумаг Polymetal обусловлено началом редомициляции компании в Казахстан, из-за которой российские инвесторы начали избавляться от акций. "После смены юрисдикции российские инвесторы не смогут получать по ним дивиденды. При этом акции компании на Московской бирже почти вдвое дешевле, чем в Казахстане и Лондоне, поэтому снижение их стоимости может продолжаться и на следующей неделе", — объясняет он.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Дмитрия Бабина из "БКС Мир инвестиций", в случае если какие-либо существенные риски не реализуются на выходных, а нефтяные цены в начале недели существенно не просядут, то уже на торгах вторника индекс Мосбиржи может продолжить рост с ближайшей целью в районе годового максимума, расположенного чуть ниже отметки 2750 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 9 июня: диапазон 2650–2750 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1020–1050 пунктов", — заключает Чернов.