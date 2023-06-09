МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу провели переговоры в неформальной обстановке в Сочи, обсудили вопросы экономики и безопасности. Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили рынок энергоносителей

"Да, есть экономические вопросы, но не проблемные. Они решаются и, должен отметить, я всегда критиковал правительства, но тут они работают довольно эффективно", — сообщил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что сторонам нужно ориентироваться на себя на фоне санкционной политики Запада. По его словам, России и Белоруссии нужно придумать план действий, к которому смогут присоединиться другие страны СНГ.

Путин, в свою очередь, обещал проинформировать Лукашенко об итогах встречи глав делегаций СНГ и ЕАЭС.

"Я сейчас с коллегами пообщаюсь, поговорю с ними, несколько слов сам скажу, их послушаю. И вечерком, предлагаю, я вас проинформирую об этом, обменяемся с вами мнением по тому, что наши коллеги сделали за эти несколько дней работы в Сочи", — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин предложил обсудить не только экономические вопросы, но и проблемы безопасности.