МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Динамика годовой инфляции в России развернулась и перешла к росту после 12 месяцев снижения, в настоящий момент она уже близка к 4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Вышли данные о майской инфляции в Китае

"Динамика годового показателя инфляции развернулась и, по нашим оценкам, в мае перешла к росту после 12 месяцев снижения. Полные данные по инфляции за май выходят сегодня вечером, но текущие темпы роста цен продолжают повышаться и уже близки к 4% в пересчете на год", — сказала она в ходе пресс-конференции.

ЦБ ПОДТВЕРЖДАЕТ РЕШИМОСТЬ ВЕРНУТЬ ИНФЛЯЦИЮ В РФ К 4% В 2024 ГОДУ — НАБИУЛЛИНА

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