РАСТУТ РИСКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА ПРОТИВ РФ, ОСОБЕННО ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ — НАБИУЛЛИНА
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https://1prime.ru/state_regulation/20230609/840794359.html
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РАСТУТ РИСКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЖЕСТОЧЕНИЯ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА ПРОТИВ РФ, ОСОБЕННО ВТОРИЧНЫХ САНКЦИЙ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20230609/840794359.html
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