МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Локальный максимум годовой инфляции в России будет в конце 2023 — начале 2024 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Запад обвиняет Россию в проблемах с продовольствием, заявил Мишустин

"Что касается локального максимума годовой инфляции, мы ожидаем, что это будет где-то в конце этого года, в первой половине следующего года. Точную дату назвать невозможно", — сказала она в ходе пресс-конференции.

"Продуктовая инфляция действительно ниже, но в связи с эффектом базы прежде всего, и после роста ее весной прошлого года произошла и коррекция цен на продукты, сказывались и сдержанный потребительский спрос, и то, что был очень хороший урожай по многим статьям, и перенос достаточно крепкого курса. Это сдерживало цены на продукты питания", — добавила Набиуллина.

"Но надо сказать, что цены на продукты питания очень волатильны,…в течение года они могут сильно колебаться, поэтому мы видим, что сейчас может быть некоторое увеличение показателей в силу этих эффектов базы, но для нас важно как раз, чтобы у нас общий показатель инфляции удерживался в рамках 4%, это будет означать в целом более умеренный рост цен на продукты питания", — добавила Набиуллина.