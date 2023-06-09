МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вероятность годовой дефляции в РФ в этом году равна нулю в любом месяце, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. ЦБ оценил баланс рисков для инфляции в России

"Вероятность годовой дефляции в этом году равна нулю в любой из месяцев, поскольку показатель годовой инфляции в мае уже начал ускоряться", — сказал он.

"По мере того, как из расчета годовой инфляции будут выходить очень низкие отрицательные значения лета прошлого года, годовая инфляция заметно повысится в течение лета и осени", — добавил Заботкин.

По данным Минэкономразвирия, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,68% на 5 июня против 2,41% неделей ранее.