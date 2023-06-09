2023-06-09T15:35:00+03:00
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2023-06-09T15:35:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230609/840794615.html
В ЦБ назвали вероятность годовой дефляции в России в 2023 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вероятность годовой дефляции в РФ в этом году равна нулю в любом месяце, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Вероятность годовой дефляции в этом году... ПРАЙМ, 09.06.2023
экономика, новости, россия, цб, дефляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Вероятность годовой дефляции в РФ в этом году равна нулю в любом месяце, сообщил в ходе пресс-конференции зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Вероятность годовой дефляции в этом году равна нулю в любой из месяцев, поскольку показатель годовой инфляции в мае уже начал ускоряться", — сказал он.
"По мере того, как из расчета годовой инфляции будут выходить очень низкие отрицательные значения лета прошлого года, годовая инфляция заметно повысится в течение лета и осени", — добавил Заботкин.
По данным Минэкономразвирия, инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,68% на 5 июня против 2,41% неделей ранее.