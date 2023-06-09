МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Потребление мороженого в РФ по итогам 2030 года достигнет 4,4 килограмма на душу населения, соответствуя 55 стаканчикам лакомства — это заметно больше, чем в 2022 году, когда россияне съедали по 40 стаканчиков мороженого, сообщается в материалах Россельхозбанка. Россельхозбанк спрогнозировал рост турпотока на сельские территории страны

"В пересчете на порции (при средней массе стаканчика мороженого 80 граммов — ред.) в 2022 году россияне съедали 40 стаканчиков мороженого, в 2023 году съедят 41 стаканчик и две столовые ложки, в 2025 году – 45 стаканчиков, а в 2030 году – уже 55 стаканчиков", — говорится в материалах.

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство мороженого в России по итогам 2030 года достигнет 614,5 тысячи тонн, что на 31% превысит объем за 2022 год. Потребление мороженого в РФ в 2023 году увеличится до 3,3 килограмма на человека и продолжит расти — до 4,4 килограмма по итогам 2030 года.

"К драйверам роста спроса на мороженое мы относим расширение вкусового разнообразия, развитие служб быстрой доставки, а также появление так называемого фитнес-мороженого с низкой калорийностью. Получается, что для сладкоежек и для любителей правильного питания создан рынок с растущим и доступным ассортиментом", — комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

По его оценке, уже в 2025 году россияне установят новый рекорд потребления мороженого в 3,6 килограмма на человека в год, а в 2030 году показатель вырастет уже до 4,4 килограмма на человека.

Больше всего мороженого в РФ производят в Центральном (33%), Сибирском (17%) и Южном федеральных округах (14%). Основным покупателем российского мороженого на международном рынке стал Казахстан, на который в 2022 году пришлось 44% российского экспорта мороженного (6,8 миллиона долларов).