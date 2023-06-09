С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания Mahan Air запускает рейсы между Санкт-Петербургом и Тегераном, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). iFly Airlines открыла прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург

"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о встрече первого рейса из Тегерана авиакомпании Mahan Air", — говорится в сообщении.

Авиакомпания Mahan Air будет выполнять перелеты в Тегеран на воздушных судах Airbus A340-300 один раз в неделю — по пятницам.

"Это третий перевозчик, который будет выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и столицей Ирана. Этим летом количество рейсов в Тегеран из аэропорта Пулково увеличится в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Ранее в Иран из Петербурга впервые открыли рейсы авиакомпании Meraj Airlines и Nordwind Airlines.

Аэропорт "Пулково" занимает третье место по объему пассажиропотока в России. В 2022 году он обслужил 18,2 миллиона пассажиров. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы". Консорциум на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.