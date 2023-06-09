МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли товарами России товарами в январе-мае 2023 года снизилось на 69,02%, составив 44,7 миллиарда долларов против 144,3 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах ЦБ РФ. Главы правительств СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами

"Сокращение профицита баланса внешней торговли товарами было вызвано уменьшением стоимостных объемов экспорта товаров в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта, а также ростом импорта товаров", — отмечает ЦБ.

По внешней торговле России услугами сохранился дефицит, который вырос на 63,16% — до 9,3 миллиарда долларов в январе-мае текущего года с 5,7 миллиарда долларов годом ранее.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-май текущего года снизилось на 81,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-мае 2023 года составил 22,8 миллиарда долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года. Динамика показателя была обусловлена уменьшением положительного сальдо торгового баланса на 99,6 млрд долларов США", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае 2022 года составил 123,8 миллиарда долларов.