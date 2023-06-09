МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российские банки сами могут устанавливать комиссии за валютные услуги, исходя из рисков работы с иностранной ликвидностью, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ допустил возможность повышения ключевой ставки в июле

"Что касается комиссии, которые банки устанавливают по переводам в иностранной валюте — это право банка. Это связано с тем, что банки понимают риски работы с иностранной ликвидностью, у некоторых из них есть и ограничения. Для того, чтобы снизить такие риски, и чтобы средства граждан не оказались замороженными в иностранной валюте, они такие комиссии устанавливают ", — ответила она на вопрос, собирается ли ЦБ регулировать высокие комиссии по валютным операциям, которые устанавливают некоторые банки.

Так, например, ранее в пятницу Райффайзенбанк сообщил, что с 20 июня вводит комиссию в 50% от суммы переводов физлицам в долларах из других кредитных организаций. Банк уточнил, что новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking.