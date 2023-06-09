МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Инфляция на Украине в мае в годовом выражении составила 15,3% против 17,9% в апреле, сообщили в пятницу в государственной службе статистики (госстат). Годовая инфляция в России близка к четырем процентам, заявила Набиуллина

"Инфляция на потребительском рынке в мае 2023 года по сравнению с апрелем 2023 года составила 0,5%, а с начала года — 3,8%", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

В то же время, по данным госстата, инфляция в годовом измерении по сравнению с маем 2022 года составила 15,3%.

Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявлял, что инфляция в стране остается на высоком уровне, по прогнозам регулятора, в 2023 году она замедлится до 18,7% с 26,6% в 2022 году.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,4 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 35 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 70,2 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.