ПЕКИН, 9 июн — ПРАЙМ. Китайская авиакомпания Hainan Airlines ввела строгую политику контроля за весом женщин-бортпроводниц, согласно которой стюардесс, чей вес превышает "стандартную отметку" на 10%, будут немедленно отстранять от полетов, пишет газета Global Times. Россия увеличила экспорт СПГ в Китай в 2022 году, заявил Новак

Как сообщает издание, требование о контроле веса было включено авиакомпанией в руководство по проверке профессионального внешнего вида членов экипажа в начале июня. В руководство включены стандарты веса и размеров бортпроводниц на разных уровнях.

"Стандарт веса" стюардесс высчитывается по формуле: рост минус 110. За женщинами, чей вес превышает "стандарт" менее чем на 5%, предлагается наблюдать месяц, а в конце месяца они должны пройти очную проверку, взвешивание на рабочем месте и групповую проверку.

Стюардесс, чей вес на 10% выше стандарта, требуется немедленно отстранить и провести снижение веса. При этом отмечается, что команда бортпроводников должна помочь в составлении плана по снижению веса и контролировать его выполнение.

"В объявлении авиакомпании Hainan Airlines прямо говорится, что введение требований к фигуре и весу для женщин-бортпроводниц основано на важности поддержания профессионального имиджа в дополнение к их обычным должностным обязанностям", — пишет газета.

Авиакомпания отметила, что Hainan Airlines должна служить привлекательной визитной карточкой для внешнего мира.

Как рассказал изданию сотрудник гражданской авиации, требования Hainan Airlines к весу беспрецедентны в местной авиационной отрасли.